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Вчера, 10:56
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Alena_Zinovieva
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В Сертолово произошло ДТП с участием четырех легковушек

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На месте аварии затруднено движение.

Утром 12 февраля в Сертолово произошло ДТП с участием четырех легковушек. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам свидетелей, масштабная авария произошла при выезде с города на Заречную улицу. На записи видно, что дорога плохо убрана от снега. Возможно, это и стало причиной столкновения четырех машин.

Очевидцы сообщают, что на участники дорожно-транспортного происшествия перегородили практически всю дорогу. На месте аварии движение затруднено, функционирует только одна сторона в оба направления.

Ранее мы писали, что фура снесла ограждение и перевернулась на бок на трассе Скотное.

Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: авария, дтп в сертолово, столкнулись четыре авто
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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