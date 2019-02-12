На месте аварии затруднено движение.

Утром 12 февраля в Сертолово произошло ДТП с участием четырех легковушек. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам свидетелей, масштабная авария произошла при выезде с города на Заречную улицу. На записи видно, что дорога плохо убрана от снега. Возможно, это и стало причиной столкновения четырех машин.

Очевидцы сообщают, что на участники дорожно-транспортного происшествия перегородили практически всю дорогу. На месте аварии движение затруднено, функционирует только одна сторона в оба направления.

Ранее мы писали, что фура снесла ограждение и перевернулась на бок на трассе Скотное.

Видео: Piter.TV