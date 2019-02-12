Фура снесла ограждение и перевернулась на бок на трассе Скотное

Для проезда осталась свободной только одна полоса движения.

Утром 12 февраля в Ленобласти произошла авария. По словам очевидцев, на трассе Скотное, на съезде в Токсово, водитель фуры не справился с управлением и снес металлическое ограждение. После столкновения с препятствием большегруз перевернулся на бок. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели ДТП сообщают, что перевернутый грузок занял большую часть дороги. Для проезда остальных участников движения осталась свободна лишь одна полоса.

Ранее мы писали, что на Ленсовета пассажирский автобус сбил пешехода, переходившего дорогу на красный.

Видео: Piter.TV