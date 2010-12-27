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На Ленсовета пассажирский автобус сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
12 февраля, 9:16
1952
nastya960

На Ленсовета пассажирский автобус сбил пешехода, переходившего дорогу на красный

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Он с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В Московском районе 33-летний мужчина получил тяжелые травмы, когда перебегал улицу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает УГИБДД МВД России по Петербургу и области.

Авария произошла около 19:45 на улице Ленсовета у дома №80. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на него наехал маршрутный автобус "ПАЗ" №116. Пострадавший с серьезными травмами госпитализирован в больницу.

Ранее в Демонстрационном проезде таксист продемонстрировал свои навыки вождения и въехал в автобус.

Фото: Piter.TV

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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