На Ленсовета пассажирский автобус сбил пешехода, переходившего дорогу на красный

Он с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В Московском районе 33-летний мужчина получил тяжелые травмы, когда перебегал улицу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает УГИБДД МВД России по Петербургу и области.

Авария произошла около 19:45 на улице Ленсовета у дома №80. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на него наехал маршрутный автобус "ПАЗ" №116. Пострадавший с серьезными травмами госпитализирован в больницу.

Ранее в Демонстрационном проезде таксист продемонстрировал свои навыки вождения и въехал в автобус.

Фото: Piter.TV