На Оптиков пьяный петербуржец врезался в троллейбус

Неуверенная походка пострадавшего довела мужчину о больницы.

В Приморском районе Петербурга нетрезвый местный житель не удержался на ногах и ударился об общественный транспорт. Пассажиры вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи. Затем жертву алкогольного опьянения увезли в больницу. Медики устанавливают степень тяжести полученных гражданином травм.

Инцидент произошел в половину шестого вечера 22 января. Около дома 54 К по улице Оптиков 30-летний мужчина шел по проезжей части. В какой-то момент он споткнулся и врезался в проезжающий мимо троллейбус. Такие сведения передает пресс-служба ГИБДД по региону.

Фото: Piter.tv

