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На Митрофаньевском шоссе "БМВ" сбил 25-летнего петербуржца
Сегодня, 7:32
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lesjasap

На Митрофаньевском шоссе "БМВ" сбил 25-летнего петербуржца

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Местный житель пытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вечером 6 марта произошла автомобильная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. По данным полиции, пострадал 25-летний местный житель. Он переходил  Митрофаньевское шоссе в запрещенном для этого месте. В темное время суток водитель не заметил нарушителя и сбил юношу.

Инцидент произошел около 23 часов у дома под номером 7. За рулем иномарки "БМВ" находился 31-летний петербуржец. Отметим, что жертве ДТП удалось выжить. На данный момент он в тяжелом состоянии госпитализирован.  

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv

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Теги: бмв, митрофаньевское шоссе, пешеход, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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