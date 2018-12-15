На Митрофаньевском шоссе "БМВ" сбил 25-летнего петербуржца

Местный житель пытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вечером 6 марта произошла автомобильная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. По данным полиции, пострадал 25-летний местный житель. Он переходил Митрофаньевское шоссе в запрещенном для этого месте. В темное время суток водитель не заметил нарушителя и сбил юношу.

Инцидент произошел около 23 часов у дома под номером 7. За рулем иномарки "БМВ" находился 31-летний петербуржец. Отметим, что жертве ДТП удалось выжить. На данный момент он в тяжелом состоянии госпитализирован.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv