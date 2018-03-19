Рыжий Тарзан пообещал, что чиновники Петербурга будут "языками снег грести"

Дацик хочет наказать чиновников за некачественную уборку снега.

"Рыжий Тарзан" Вячеслав Дацик записал видеообращение к чиновника, которые отвечают за уборку Петербурга от снега. Мужчина пригрозил, что самолично раздаст лопаты государственным служащим и заставит работать. Сам Дацик заявил, что настоятельно рекомендует убрать город от зимних осадков, а иначе их ждет кара - "грести снег своими языками".

Недавно вышедший из заключения активист заметил, что на данный момент Северная столица занимательно проигрывает по сравнению с исправительной колонией. Видео с обращением опубликовано на странице в социальной сети.

Напомним, что 19 марта Василеостровский районный суд признал Дацика виновным по статье за хулиганство. Он "руководил" зачисткой местных борделей в мае 2016 года. За преступления мужчину осудили на 3,5 года в колонии строгого режима, но Дацик вышел спустя два года.

Ранее Дацик вызвал на бой Емельяненко.

Фото и видео: Вконтакте/Вячеслав Дацик