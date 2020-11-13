"Рыжий Тарзан" Вячеслав Дацик стал отцом

У них с супругой родилась дочь Виктория.

В четверг, 2 сентября, в семье российского бойца смешанного стиля и тайского бокса Вячеслава Дацика по прозвищу "Рыжий Тарзан" родилась дочка. Девочка появилась на свет в 02:30 ночи. Об этом рассказала счастливая мама в Instagram.

Вот мы и дождались наше счастье. Я мамааааааа! Написала жена скандально известного бойца

Девочку назвали Викторией. Ее вес при рождении составил 3150 г и рост – 49 см.

Ранее мы писали, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух стали родителями.

Фото: Instagram / viktoriia.datsik