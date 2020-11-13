Соперник Дацика из Камеруна признался в любви Петербургу

Он назвал себя "настоящим королем Питера".

Камерунский боксер Тайсон Дижон признался в любви Петербургу. Он заявил, что это его любимый город. Здесь у него много друзей и фанатов.

Я – настоящий король Питера. Заявил он в интервью газете "Спорт-Экспресс"

11 июня в Москве состоится новый поединок, а по сути матч-реванш Тайсона Дижона с уроженцем Ленобласти Вячеславом Дациком. Бойцы уже встречались в феврале. Тогда победу одержал Дацик. Он нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Ранее Константин Хабенский оценил изменения Петербурга перед Евро-2020.

Фото: Instagram / tysondjone