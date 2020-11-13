Соперник Дацика из Камеруна признался в любви Петербургу

Камерунский боксер Тайсон Дижон признался в любви Петербургу. Он заявил, что это его любимый город. Здесь у него много друзей и фанатов.
Я – настоящий король Питера.
Заявил он в интервью газете "Спорт-Экспресс"
11 июня в Москве состоится новый поединок, а по сути матч-реванш Тайсона Дижона с уроженцем Ленобласти Вячеславом Дациком. Бойцы уже встречались в феврале. Тогда победу одержал Дацик. Он нокаутировал соперника в четвертом раунде.
Ранее Константин Хабенский оценил изменения Петербурга перед Евро-2020.
Фото: Instagram / tysondjone
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