Константин Хабенский оценил изменения Петербурга перед Евро-2020

Артист признался, что многие дороги и места просто не узнал.

Актер театра и кино Константин Хабенский приехал в Петербург и не узнал его. Артист не был в Северной столице более полутора лет и крайне удивился тому, как изменился город в преддверии Евро-2020, пишет RT.

"Многие дороги и места просто не узнал. Настолько все преобразилось", - заявил Хабенский, добавив, что видит перед собой огромный, развивающийся, заново дышащий город.

Также Хабенский отметил, что будет рад, если матчи группового этапа Евро-2020 перенесут из Дублина в Петербург. Артист планирует приехать в Северную столицу в июле, чтобы посмотреть игры.

"Я люблю красивый футбол. Конечно, для меня важна победа нашей сборной, но я выступаю прежде всего за большую красивую игру", - заключил актер.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах 12 стран-членов УЕФА. Финал состоится в Великобритании на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Фото: Instagram / khabensky_konstantin_fan