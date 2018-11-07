Дацик вызвал на бой Емельяненко

Бойцы могут встретиться уже через полгода

Недавно освободившийся боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" вызвал на бой Александру Емельяненко. Спортсмен уже обзавелся необходимым инвентарем и нашел тренера, передает "Петербургский Дневник".

По словам Дацика, один из магазинов бесплатно предоставил ему экипировку, а тренировать его вызвался Роман Семенов. Спарринг-партнером Тарзана стал чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов. Когда состоится бой пока неизвестно, однако Дацик считает, что бойцы могут встретиться уже через полгода. Сам Емельяненко пока никак не прокомментировал возможный бой.



Напомним, что Дацика выпустили из тюрьмы 25 февраля. До уголовного преследования он провел 13 поединков, четыре из которых выиграл. Емельяненко с 2003 по 2014-й год выиграл 23 боя из 30, потерпев семь поражений.



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