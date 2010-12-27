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В Колпинском районе петербуржец зарезал своего знакомого в последний день зимы
Сегодня, 18:26
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IRINA_CHALKINA

В Колпинском районе петербуржец зарезал своего знакомого в последний день зимы

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Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

В пятницу, 1 марта ,  сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего молодого человека, который зарезал своего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как оказалось, инцидент произошел в минувший четверг, 28 февраля,  в вагоне-бытовке, которая располагалась на территории Колпинского района.

Так, во время распития спиртного между подозреваемым и его 29-летним знакомым произошел конфликт. В итоге мужчина нанес  собутыльнику множественные ножевые раны. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

Ранее мы сообщали о том, что В Удмуртии многодетная мать задушила новорожденного сына

Фото:pixabay

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Теги: криминал, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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