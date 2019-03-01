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В Удмуртии многодетная мать задушила новорожденного сына

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Появились подробности уголовного дела.

В Воткинске женщина скрыла 4ю беременность и убила ребенка сразу после рождения.

Многодетная 36-летняя женщина, мать троих детей, забеременев в 4ый раз скрыла свою беременность и не встала на учет в женскую консультацию. 2 декабря 2018 года в ванне она самостоятельно родила мальчика. Сразу после родов она закрыла пальцами нос новорожденному. После того, как малыш умер, женщина завернула тело в пакет и передала его мужу с просьбой выбросить в мусор или закопать.

Мужчина отнес пакет с телом ребенка к мусорным мульдам, где на следующий день коммунальщики обнаружили страшную находку. Вскоре была найдена и мать убитого новорожденного. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного". 

Сейчас расследование уголовного дела завершено.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, проведено шесть судебных экспертиз, в том числе медицинская, молекулярно-генетическая и другие, допрошены родственники и соседи обвиняемой.

СУ СК РФ УР

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщал о жутком происшествии в Краснодаре: 30-летняя женщина перед смертью задушила своего 3-летнего сына.

Теги: воткинск, жесть, мораль, новости россии, нравы, общество, семья, убила ребенка, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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