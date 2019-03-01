Краснодар: Женщина перед смертью убила 3-летнего сына

В сети опубликовано видео с места ЧП.

Накануне днем, 28 февраля, В Краснодаре погибла 30 летняя женщина и ее 3-летний сынишка.

Трагедия произошла около 11 часов утра. Прохожие увидели около одного из домов тело молодой женщины с травмами характерными при падении с высоты и вызвали на место ЧП полицию. Прибывшие на место правоохранители в квартире погибшей обнаружили тело 3-летнего сына женщины с признаками асфиксии и записку, в которой погибшая признается, что сама задушила своего ребенка.

Следком выясняет все обстоятельства жизни и смерти этой семьи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

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