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В Сети появилось видео боя Джигурды с Милоновым

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В соцсетях появилась нарезка лучших кадров.

В социальных сетях появилось видео боя артиста и звезды шоу-бизнеса Никиты Джигурды с российским политиком Виталием Милоновым. Известно, что поединок состоялся на всем правилам бокса. При этом оппоненты находились в октагоне. Руки спортсменов защищали перчатки для смешанных видов единоборств. Ролик с лучшими моментами противостояния опубликован организаторами мероприятия, а также в СМИ.

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Фото и видео: Instagram / ufc_mma_sportsru

Теги: бой, бокс, виталий милонов, никита джигурда
Категории: Спорт, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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