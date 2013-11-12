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Американский боец UFC догнал и задержал автоугонщика

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Спортсмен помог полиции задержать преступника.

Американский боец UFC догнал и задержал автоугонщика. Об этом сообщили журналисты из местного издания The  Daily Mail. Известно, что речь идет о спортсмене, выступающем в среднем весе UFC Кевине Холланде. В СМи рассказали, что сначала боец погнался за преступником на машине, после чего настиг злоумышленника и заломил ему руки. 

Напомним, что в прошлые выходные Кевин Холланд выступил на международном турнире Vegas 38. Он не смог победить в поединке против своего соотечественника Кайла Дакаса. Атлета ноукатировали из-за столкновения головами. Бой был признан несостоявшимся из-за приемов, не разрешенных в UFC.

Нурмагомедов поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов.

Фото и видео: Instagram / ufcbtsport

Теги: ufc, автоугонщик, борьба, кевин холланд
Категории: Спорт, Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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