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"Газпром арена" вечером примет 50 тысяч болельщиков матча "Зенит-Вильярреал"
Сегодня, 15:18
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lesjasap

"Газпром арена" вечером примет 50 тысяч болельщиков матча "Зенит-Вильярреал"

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На Крестовском острове вечером состоится игра в рамках 1/8 Лиги Европы.

Футбольный матч "Зенита" и испанским "Вильярреал" соберет 50 тысяч болельщиков. Такую статистику приводят организаторы мероприятия. Также пресс-служба отмечает, что среди них - около сотни приедут поддерживать иностранный клуб.

Встреча команд в рамках Лиги Европы должно пройти вечером 7 марта на стадионе "Газпром Арена". Ранее Piter.tv писал о том, что "сине-бело-голубые" планируют выйти на поле в лазурной форме, а вратарь выступит в черном. В отличие от петербургских спортсменов, испанцы оденут желтую одежду, а вратарь будет в зеленой форме.

Напомним, что петербургской станции скорой медицинской помощи исполняется 120 лет.

Фото: Piter.tv

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Теги: вильярреал, лига европы 2019
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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