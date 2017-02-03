Команда дважды обыграла на поле "Вильярреал".

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов. В гостевом сражении на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" футболисты обыграли на поле испанскую команду. Встреча с "Вильярреалом" завершилась с результатом 3:2. Британцы победили по сумме двух игр серии. Напомним, что в первом матче англичане также одолели испанцев с результатом 2:0.

В составе команды победителей отличились на 62, 67, 74 минутах матча спортсмены Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. Для Фабиньо данный гол стал первым в Лиге чемпионов за последние пять лет, В составе хозяев голы забили на 3 и 41 минутах встречи Булайе Диа и Франсис Коклен.

Напомним, что английская команда впервые с 2019 года вышла в финал ЛЧ. В тот год клуб стал победителем всего турнира. "Вильярреал" впервые за 16 лет сыграл в полуфинале главного европейского кубкового турнира.

"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Фото и видео: YouTube / Liverpool FC