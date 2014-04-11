"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

Матч закончился со счетом 2:0.

"Ливерпуль" обыграл испанский "Вильярреал" в первом матче полуфинальной серии футбольной Лиги чемпионов. Игра на домашней арене "Энфилд" завершилась для английской команды с результатом 2:0. В собственные ворота мяч забил защитник Первис Эступинан на 53-я минуте встречи. также голос отметился нападающий "Ливерпуля" Садио Мане на 55 минуте.

Данные команды впервые встретились в Лиге чемпионов. Ответная игра запланирована на 3 мая в Вильярреале 3 мая. Она состоится на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" в 22 часа по московскому времени.

Напомним, что английская команда впервые с 2019 года играет в полуфинале ЛЧ. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные тренера Юргена Клоппа стали первыми в квартете В. "Вильярреал" впервые за 16 лет в своей истории вышел в полуфинал главного европейского кубкового турнира.

Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против "Каролины".

Фото и видео: YouTube / Liverpool vs Villarreal 2022