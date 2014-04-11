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"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

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Матч закончился со счетом 2:0.

"Ливерпуль" обыграл испанский "Вильярреал" в первом матче полуфинальной серии футбольной Лиги чемпионов. Игра на домашней арене "Энфилд"  завершилась для английской команды с результатом 2:0. В собственные ворота мяч забил защитник Первис Эступинан на 53-я минуте встречи. также голос отметился нападающий "Ливерпуля" Садио Мане на 55 минуте.

Данные команды впервые встретились в Лиге чемпионов. Ответная игра запланирована на 3 мая в Вильярреале 3 мая. Она состоится на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" в 22 часа по московскому времени.

Напомним, что английская команда впервые с 2019 года играет в полуфинале ЛЧ. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные тренера Юргена Клоппа стали первыми в квартете В. "Вильярреал" впервые за 16 лет в своей истории вышел в полуфинал главного европейского кубкового турнира.

Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против "Каролины".

Фото и видео: YouTube / Liverpool vs Villarreal 2022

Теги: вильярреал, ливерпуль, лига чемпионов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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