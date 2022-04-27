Панарин из-за травмы не смог продолжить матч НХЛ против "Каролины"

Игра закончилась со счетом 3:4.

Российский форвард из "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин из-за травмы не смог продолжить матч против "Каролины", проводившийся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Автор USA Today Винс Меркольяно заметил, что у спортсмена диагностировано повреждение верхней части тела. Нападающий покинул ледовую арену во втором периоде.

Напомним, что "Рейнджерс" уступили "Каролине" со результатом 3:4. В составе победителей заброшенными в ворота соперника шайбами отличились на 28, 34, 39, 41 минутах встречи Винсент Трочек, Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. У проигравших отметились на 37, 54 и 59 минутах Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Алексис Лафрьенье. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по воротам. Петр Кочетков, выступающий за "Каролину", сделал 30 сейвов.

Напомним, что "Каролина" и "Рейнджерс" в текущий момент занимают первое и второе места в рейтинге Столичного дивизиона. Хоккеисты уже гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ.

Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче "Миннесоты".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET