Игра закончилась со счетом 5:3.

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче "Миннесоты" с "Аризоной", проводимой в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гостевая встреча закончилась с результатом 5:3. Она проводилась на ледовой арене в Сент-Поле "Эксел Энерджи-центр".

На 12-й минуте игры форвард хозяев Райан Хартман открыл счёт в матче. Результативный пас ему отдал россиянин Кирилл Капризов. На 39-й минуте счет на встрече сравнял Антон Строльман. Еще через две минуты вывел гостей вперёд спортсмен Джек Макбэйн. Антуан Руссель увеличил преимущество хоккейного клуба на 43-й минуте.

На 45-й минуте Йоэль Эрикссон Эк со второй передачи передачи Капризова сократил отставание между командами. Через минуту Маркус Фолиньо сравнял счёт на табло. На 51-й минуте Трэвис Бойд вывел гостей вновь вперёд. За минуты до сигнального звука Фил Кессел забил финальную шайбу.

Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Коламбусом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

