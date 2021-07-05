Игра закончилась со счетом 4:1.

Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней схватке спортсмены одолели противников с результатом 4:1. Забросили шайбы в ворота оппонентов на 2, 17 и 28, 55 минутах игры российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос (реализовал дубль), Ондржей Палат. От "Коламбуса" отличился единственным голом на 3 минуте Оливер Бьоркстранд.

Россиянин, форвард Никита Кучеров отметился голом в седьмой игре подряд. В матче он отметился тремя результативными передачами. В общей сложности хоккеист набрал 66 очков (за 24 гола и 42 голевых передачи) в 45 проведенных играх текущего сезона НХЛ. Голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков по воротам.

В рейтинге Атлантического дивизиона "Тампа" занимает третье место с 108 очками. Коламбус" идет шестым в Столичном дивизионе с 79 очками.

Хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом.

Фото и видео: