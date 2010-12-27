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"Зенит" сыграет против "Вильярреалом" в лазурной форме
Сегодня, 12:37
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Rybka123

"Зенит" сыграет против "Вильярреалом" в лазурной форме

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Матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами начнется в 20:55.

В четверг, 7 марта, петербургский "Зенит" выйдет на матч против итальянского "Вильярреала" в привычной лазурной форме, гости сыграют в желтой. Об этом клуб сообщил в своем Twitter. Ожидается, что матч посетят до 50 тысяч зрителей, из которых около сотни человек будут поддерживать иностранцев. 

Матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами начнется в 20:55. Командам предстоит сыграть два матча, по результатам которых определится полуфиналист турнира.

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Фото: ФК "Зенит"

Теги: вильярреал, зенит, лига европы
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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