"Зенит" сыграет против "Вильярреалом" в лазурной форме

Матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами начнется в 20:55.

В четверг, 7 марта, петербургский "Зенит" выйдет на матч против итальянского "Вильярреала" в привычной лазурной форме, гости сыграют в желтой. Об этом клуб сообщил в своем Twitter. Ожидается, что матч посетят до 50 тысяч зрителей, из которых около сотни человек будут поддерживать иностранцев.



Матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами начнется в 20:55. Командам предстоит сыграть два матча, по результатам которых определится полуфиналист турнира.

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Фото: ФК "Зенит"