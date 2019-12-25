"Вильярреал" обыграл "Баварию" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

матч закончился со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов немецкую "Баварию". Матч завершился с результатом 1:0. Встреча между командами состоялась на спортивной арене "Эстадио-де-ла-Серамика". Единственным забитым в ворота противников голом отметился на 8 минуте спортсмен по имени Арно Груневелд. Стоит уточнить, что на 41-й минуте мяч полузащитника испанской команды Франсиса Коклена был отменен судейским составом из-за офсайда. Ответная игра запланирована на 12 апреля. Она состоится в Мюнхене. начало мероприятия - в 22 часа по московскому времени.

Напомним, что в последний раз команды встречались друг с другом в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2011/12. Обе встречи остались за немецкой "Баварией". Ранее "Вильярреал" никогда не становился победителем Лиги чемпионов, а лучшим результатом клуба в турнире остается выход в полуфинальное соревнование сезона 2005-2006 годов.

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