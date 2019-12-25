Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Шайба российского нападающего и капитана столичной команды Александра Овечкина помогла "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя встреча завершилась с результатом 4:3. Игра проводилась на территории спортивно-развлекательного ледового комплекса Capital One Arena.

В составе "Вашингтона" шайбы в ворота оппонентов забросили на 6, 8 и 37, 16 минутах спортсмены Мартин Фехервари, Джон Карлсон (реализовал дубль), Александр Овечкин. От "Тампы" отличились на 9, 17 и 58 минутах матча Никита Кучеров, Николас Пол и Росс Колтон.

Таким образом россиянин Александр Овечкин забросил свою 43-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Форвард также отметился результативной передачей, которая стала для него 38-й в 68 проведенных матчах. В общей сложности капитан "Вашингтона" забил 773 гола в регулярных чемпионатах. По показателю он находится в рейтинге топ-три за всю историю НХЛ.

"Миннесота" уступила "Нэшвиллу" в матче НХЛ.

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