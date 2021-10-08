"Миннесота" уступила "Нэшвиллу" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 2:6.

"Миннесота" уступила "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Кирилл Капризов забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. С результатом 2:6 в гостевом сражении команда проиграла хозяевам ледовой арены.

От "Нэшвилла" отличился на 6 минуте встречи спортсмен Роман Йоси. Хоккеист Райан Джохансен совершил хет-трик на 14, 20, 60 минутах матча. Также отметились забитыми шайбами в воротах соперников на 27 и 54 минутах игры Филип Томасино и Мэтт Дюшен. В составе "Миннесоты" шайбы забросили на 14 и 38 минутах Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов.

Российский форвард Капризов также отметился голевой передачей. Молодой человек набрал 87 очков (40 голов и 47 голевых передач) в 68 проведенных матчах регулярного чемпионата. Нападающий является рекордсменом своего клуба по набранным очкам за турнир, а также третьим по счету хоккеистом в истории клуба с 40 голами за сезон.

Напомним, что "Миннесота" набрала 91 очко за 69 матчей. В настоящий момент клуб занимает второе место в рейтинге Центрального дивизиона. "Нэшвилл" расположился на четвертой позиции с 84 очками за 69 игр.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET