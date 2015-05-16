Матч закончился со счетом 3:1.

Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Выездная игра завершилась с результатом 3:1. Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 12, 18 и 44 минутах спортсмены Райан Строум, Крис Крайдер и Джастин Браун. В составе "Нью-Джерси" единственный гол забил на 7 минуте Егор Шарангович.

Нападающий из "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Они стали для форварда 64-й и 65-й в текущем сезоне НХЛ. Это лучший показатель для хоккеиста за профессиональную карьеру в НХЛ. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 20 бросков по воротам.

Таким образом сейчас "Нью-Джерси" занимает последнее, восьмое место в рейтинге Столичного дивизиона. Команда набрала 54 очка в 70 проведенных матчах. "Рейнджерс" с 96 очками после 71 игры идут на втором месте списка.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET