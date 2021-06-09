Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения против "Торонто"

Игра закончилась со счетом 2:6.

Гол российского нападающего Никиты Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги против "Торонто". С результатом 2:6 команда уступила на домашнем льду противникам. В составе проигравшего клуба шайбами в воротах оппонентов отличились на 7 и 26 минутах спортсмены Никита Кучеров и Ян Рутта. Им ответили из "Торонто" Пьер Энгвалль (2 минута), Остон Мэттьюс (совершил хет-трик на 22, 30, 48 минутах), Александр Керфут (33 минута матча), Митчелл Марнер (52 минута игры).

Россиянин Кучеров забросил свою 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 34 проведенных матчах. Голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска по воротам. За счет встречи "Торонто" набрал 95 очков в 69 матчах. Команда занимает второе место в рейтинге Атлантического дивизиона. А "Тампа" расположилась на третьей строчке списка с 93 очками за 69 игр.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET