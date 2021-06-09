Игра против "Аризоны" закончилась со счетом 5:1.

Голы Барбашева, Тарасенко и Бучневича принесли "Сент-Луису" победу в игре с "Аризоной". Команды сыграли в рамках проведения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя встреча завершилась с результатом 5:1. В составе хозяев ледовой арены отличились на 23, 24 и 54, 27 и 35 минутах спортсмены Иван Барбашев, Владимир Тарасенко (оформил дубль), Брэйден Шенн и Павел Бучневич. От "Аризоны" единственную шайбу в ворота противников забросил на 44 минуте Ник Шмальц.

Российский хоккеист Иван Барбашев забросил свою 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Нападающий сделал 27 результативных передач в 68 проведенных матчах. Его соотечественник Владимир Тарасенко забил 25 голов и набрал 61 очко (25 голов и 36 голевых передач) в 62 матчах. Форвард Павел Бучневич также отметился передачами в эпизодах с шайбами Тарасенко. Нападающий набрал за чемпионат 57 очков (24+33) в 60 встречах.

Стоит отметить, что ворота "Аризоны" защищал российский голкипер Иван Просветов. Он отразил 24 броска оппонентов. Для спортсмена данная игра стала третьей в текущем сезоне. "Сент-Луис" занимает третью строчку в рейтинге Центрального дивизиона с 88 очками за 69 матчей.

"Каролина" обыграла "Монреаль", Свечников совершил дубль.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET