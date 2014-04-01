"Каролина" обыграла "Монреаль", Свечников совершил дубль

Игра закончилась со счетом 4:0.

"Каролина" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский представитель Андрей Свечников оформил дубль. Игра на домашней ледовой арене завершилась с результатом 4:0. Во встрече отличились на 4, 20 и 59, 24 минутах спортсмены Себастьян Ахо, Андрей Свечников (второй гол произведен в пустые ворота) и Теуво Терявяйнен.

Нападающий Свечников забросил 27 шайб в текущем сезоне НХЛ. Стоит уточнить, что 22-летний форвард набрал 60 очков (27 голов и 33 результативных передачи) в 65 проведенных матчах. В общей сложности за четырехлетнюю карьеру в НХЛ Свечников оформил 200 результативных действий.

После матча "Каролина" набрала 98 очков. Сейчас хоккейная команда занимает первое место в рейтинге Столичного дивизиона. "Монреаль" идет на завершающей восьмой строчке в таблице Атлантического дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET