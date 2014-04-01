"Флорида" победила "Чикаго", Бобровский сыграл "на ноль"

Матч закончился со счетом 4:0.

"Флорида" победила "Чикаго" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский голкипер Сергей Бобровский третий раз в текущем сезоне сыграл "на ноль". Команда завершила домашнюю встречу с гостями при результате 4:0. Шайбы в ворота оппонентов забросили на 19 и 54, 28 и 32 минутах спортсмены Александр Барков (оформил дубль), Райан Ломберг и Густав Форслинг (32).

Российский вратарь из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 37 бросков противников из 37. Третий раз в сезоне спортсмен сыграл "на ноль". Голкипер одержал свою 33-ю победу в 44 проведенных матчах. В настоящее время "Флорида" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. Клуб смог набрать 98 очков в 67 матчах. А "Чикаго" с 58 очками после 68 игр находится на седьмом месте в Центральном дивизионе.

В следующий раз"Флориду" ждет выездная встреча против "Нью-Джерси". Матч запланирован на 2 апреля. "Чикаго" в тот же день приедет в гости к "Тампе".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET