Игра закончилась со счетом 3:4.

Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Миннесотой" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В овертайме домашнего матча команда уступила гостям с результатом 3:4. Шайбами в воротах соперников отметились на 11, 38, 42 минутах спортсмены Мэтт Дамба, Фредерик Гудро, Кирилл Капризов.У "Питтсбурга" отличились на 2 и 30, 22 и 64 минутах Рикард Ракелль (реализовал дубль), Джейк Гюнцель, Евгений Малкин.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил свою 38-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, в общей сложности он набрал 83 очка (38 голов и 45 голевых передач) в 65 проведенных матчах. Форвард повторил рекорд "Миннесоты" по набранным очкам за регулярный чемпионат. Его соотечественник Евгений Малкин забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Он также отметился результативной передачей в голевом Гюнцеля.

Таким образом "Миннесота" набрала 87 очков за 66 матчей. Хоккейный клуб расположился на второй позиции Центрального дивизиона. "Питтсбург" с 92 очками находится на третьем месте в таблице Столичного дивизиона.

"Торонто" победил "Виннипег", Михеев впервые набрал за матч три очка.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET