"Торонто" победил "Виннипег", Михеев впервые набрал за матч три очка

Игра закончилась со счетом 7:3.

"Торонто" победил "Виннипег" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Илья Михеев впервые набрал три очка за игру в НХЛ. Известно, что команда в домашней встрече выиграла у гостей с результатом 7:3. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 16, 22 и 29, 25, 34, 58 и 59 минутах Марк Джиордано, Уильям Нюландер (реализовал дубль), Джон Таварес. После этого Илья Михеев (игра в меньшинстве), Остон Мэттьюс (гол в пустые ворота), Тимоти Лильегрен. От "Виннипега" отличились на льду на 4, 8 и 24 минутах матча Блейк Уилер, Пол Щтястны и Николай Элерс.

Россиянин Михеев забросил свою 15-ю шайбу в текущем сезоне. Он также отметился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Джиордано и Тавареса. Впервые за профессиональную карьеру в НХЛ хоккеист реализовал сразу три результативных действия за одну игру. В общей сложности 27-летний россиянин набрал 22 очка в 38 проведенных матчах.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET