Панарин помог "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в НХЛ

Матч закончился со счетом 4:5.

Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Победитель матча определился во время овертайма. Ледовая встреча на домашней арене завершилась с результатом 4:5.

В составе "Детройта" заброшенными шайбами в воротах соперников отличились на 10, 18, 21 и 46 минутах спортсмены Майкл Расмуссен, Якуб Врана, Тайлер Бертуцци и Адам Эрне. От "Рейнджерс" голы провели на 4, 18, 33, 57 и 62 минутах Райан Ривз, Филип Хитил, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Эндрю Копп.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил 18-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Форвард также отметился результативными передачами в голевых эпизодах Крайдера и Коппа. В общей сложности хоккеист набрал 80 очков (18 шайб и 62 передачи) в 63 проведенных играх. Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 22 броска по воротам.

В настоящее время "Рейнджерс" набрали 93 очка в 68 играх. Команда находится на втором месте место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Детройт" идет на пятом месте в списке Атлантического дивизиона.

Гол Капризова и передача Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Филадельфию".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET