Игра закончилась со счетом 4:1.

Гол Капризова и передача Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 4:1. В составе команды победителей голы реализовали на 15, 17, 22 и 39 минутах встречи спортсмены Мэтт Дамба, Кирилл Капризов, Джордан Гринуэй и Кевин Фиала. От "Филадельфии" единственной заброшенной шайбой отличился на 45 минуте Морган Фрост.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Форвард набрал 82 очка (37 голов и 45 результативных передач) в 64 проведенных матчах регулярного чемпионата. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов совершил голевой пас в матче. таким образом он набрал 20-е очко в 63 матчах.

"Миннесота" одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 86 очков за 67 матчей. В рейтинге Центрального дивизиона клуб расположился на второй позиции. "Филадельфия" с 53 очками в 67 играх идет на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе.

Коламбус" уступил "Айлендерс", Гавриков сделал дубль.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



