"Коламбус" уступил "Айлендерс", Гавриков сделал дубль

Игра закончилась со счетом 3:4.

"Коламбус" уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Владислав Гавриков оформил второй дубль в текущем сезоне НХЛ. Ранее он отличился дублем 23 ноября. Два гола были реализованы в ворота "Баффало". В общей сложности защитник сделал за сезон 24 результативные передачи в 65 проведенных матчах.

Домашняя встреча завершилась с результатом 3:4. Хозяева ледовой арены уступили гостям из Нью-Йорка. В составе команды проигравший дубль оформил защитник Владислав Гавриков (на 8 и 34 минутах матча). Также шайбу в ворота оппонентов забросил на 55 минуте хоккеист Оливер Бьоркстранд. От "Айлендерс" отличились на 12, 16, 24 и 30 минутах игры Брок Нельсон, Джош Бэйли, Энтони Бовилье и Зак Паризе. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 42 броска по воротам.

Таким образом "Айлендерс" набрали 67 очков в 65 матчах. Сейчас команда занимает шестую позицию в таблице Столичного дивизиона. "Коламбус" идет на пятом месте с 69 очками за 67 игр.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET