Игра в НХЛ завершилась со счетом 3:2.

Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. В выездной игре представители Нью-Йорка выиграли у оппонентов с результатом 3:2. В составе команды победителей шайбы оппонентам забросили на 34, 38, 43 минутах спортсмены Фрэнк Ватрано, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер. От "Питтсбурга" отличились на 15 и 51 минутах Брайан Бойл и Сидни Кросби.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.В общей сложности хоккеист набрал за сезон 77 очков (за 17 голов и 60 голевых передач) в 62 проведенных. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин совершил один голевой пас. Он набрал 33 очка за 31 игру.

Таким образом "Нью-Йорк Рейнджерс" набрали 91 очко в 67 матчах. Клуб поднялся на второе место в рейтинге Столичного дивизиона. На этой позиции хоккеисты обошли "Питтсбург", у которого 90 очков за 68 встреч.

"Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в НХЛ.

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