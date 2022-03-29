"Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в НХЛ

Шайбу забил россиянин Владимир Тарасенко.

"Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В игре от команды победителей отметились заброшенными в ворота противников шайбами на 7, 15, 41 и 58 минутах спортсмены Марко Сканделла, Дэвид Перрон и российский нападающий Владимир Тарасенко (реализовал дубль). От "Ванкувера" гол на 43 минуте матча забил Бред Хан, которому ассистировал россиянин Василий Подколзин.

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Тарасенко забросил 23 шайбы. Он также отдал 35 голевых передач. За профессиональную карьеру в данном турнире россиянин набрал 500 очков (за 241 гол и 259 голевых передач). Он стал 22-м российский игроком в истории лиги, достигшим данной отметки.

Результативными действиями также отметились одноклубники Владимира Тарасенко Иван Барбашев и Павел Бучневич. Они совершили по одной голевой передаче. Команда из "Сент-Луиса" набрала 81 очко в 65 проведенных играх. Сейчас хоккейный клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET