"Каролина" разгромила "Вашингтон" в матче НХЛ

В матче отличился результативной передачей Андрей Свечников.

"Каролина" разгромила "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Андрей Свечников отметился голевой передачей. Выездной матч завершился с результатом 6:1. От команды победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 3, 8 и 36, 29, 31 и 50 минутах Дерек Степан, Мартин Нечас (оформил дубль), Себастьян Ахо, Бретт Пеше и Брейди Скжей. От столичной команды единственный гол совершил на 27 минуте Том Уилсон.

Российский нападающий из "Каролины" отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Нечаса. В общей сложности 22-летний форвард набрал 58 очков (25 голов + 33 передачи) в 63 проведенных играх текущего сезона НХЛ. Его соотечественники из "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не сумели отличиться в рамках ледовой встречи. Кузнецов прервал свою 12-матчевую результативную серию. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов появился на льду перед началом третьего периода. Собой он заменил пропустившего пять шайб чеха Витека Ванечека. Россиянин пропустил один гол, но отразил пять бросков по воротам.

Таким образом "Каролина" одержала вторую крупную победу подряд. Хоккейная команда набрала 95 очков в 66 матчах. Сейчас клуб лидирует в рейтинге Столичного дивизиона. "Вашингтон" идет в таблице на четвертом месте с 84 очками за 68 игр.

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