Игра в НХЛ закончилась со счетом 3:2.

Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече команда смогла обыграть в овертайме соперников с результатом 3:2. Шайбы в ворота оппонентов от клуба победителей отправили на 9, 22, 61 минутах игры спортсмены Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Юэль Эрикссон Эк. В составе канадцев отличились на 5 и 48 минутах Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил 33 шайбы в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард из "Миннесоты" запомнился зрителям матча также результативной передачей. Она стала для хоккеиста 45-й в 61 проведенном матче. За двухлетнюю карьеру в турнире Капризов забросил 60 шайб в 116 матчах. Из действующих игроков лиги быстрее него первые 60 голов забил только нынешний капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (за 95 встреч).

Таким образом "Миннесота" набирает 80 очков после 62 матчей. Сейчас клуб занимает второе место в рейтинге Центрального дивизиона. "Ванкувер" с 71 очком в 66 играх находится на пятом месте в списке Тихоокеанского дивизиона.

Шайба Михеева в меньшинстве помогла "Торонто" победить "Нью-Джерси".

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