Матч закончился со счетом 3:2.

Шайба Михеева в меньшинстве помогла "Торонто" победить "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашний матч завершился с результатом 3:2. В составе команды победителей шайбы в ворота противников забили на 33, 35, 56 минутах игры спортсмены Илья Михеев, Митчелл Марнер и Пьер Энгвалл. От проигравших отметились на 26 и 34 минутах Дэймон Северсон и Нико Хишир. Михеев и Энгвалл отличились на льду, когда "Торонто" играл в меньшинстве.

Российский нападающий Илья Михеев забросил свою 13-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету записано пять результативных передач в 34 проведенных играх. Форвард в третий раз в текущем сезоне отличился, играя за клуб в меньшинстве. Ранее (2 января) он забил гол в матче против "Оттавы" (6:0), а 1 февраля хоккеист забросил победную шайбу в игре против "Нью-Джерси" (6:4).

""Питтсбург" уступил "Баффало", Малкин забил шайбу.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET