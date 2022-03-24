"Питтсбург" уступил "Баффало", Малкин забил шайбу

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Питтсбург" уступил "Баффало" в регулярном матче Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Евгений Малкин отличился в третьей игре подряд. Победитель поединка определен по серии буллитов, так как основное время матча и овертайм завершились с результатом 3:3. В составе "Баффало" заброшенными шайбами отличились на 18 и 42, 36 минутах спортсмены Тэйдж Томпсон (оформил дубль) и Земгус Гиргенсонс. От "Питтсбурга" голы реализовали на 21, 39 и 56 минутах Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг.

Форвард Малкин отметился голом в третьем матче подряд. Хоккеист также сделал одну результативную передачу на встрече. В общей сложности россиянин забросил 13 шайб в ворота соперника в 29 проведенных матчах текущего сезона НХЛ и сделал 15 голевых пасов.

Таким образом клуб "Баффало" одержал третью победу подряд. Спортсмены набрали 54 очка в 64 матчах. Команда занимает шестую позицию в рейтинговой таблице Атлантического дивизиона. "Питтсбург" с 88 очками за 65 проведенных игр занимает второе место Столичном дивизионе.

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Фото и видео: Youtube/SPORTSNET