Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

Игра завершилась со счетом 5:2.

Шайба российского нападающего Евгения Кузнецова не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от "Сент-Луиса". В гостевом сражении клуб проиграл хозяевам ледовой арены с результатом 5:2.

В составе "Сент-Луиса" заброшенными шайбами отличились на 12, 18, 31, 38 и 60 минутах спортсмены Брэндон Саад, Райан О"Райлли, Натан Уолкер, Брэйден Шенн, Дэвид Перрон (гол в пустые ворота). От столичного клуба голы реализовали на 9 и 14 минутах встречи Евгений Кузнецов и Том Уилсон.

Форвард Евгений Кузнецов забросил свою 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности российский форвард набрал 63 очка (за 22 гола и 41 результативную передачу) в 62 проведенных матчах. Нападающий из "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился результативной передачей. Россиянин набрал 48 очков (19 и 29) за 53 игры.

Сейчас "Сент-Луис"находится на втором месте в списке Центрального дивизиона. Команда набрала 79 очков в 62 матчах. "Вашингтон" расположился на четвертой позиции в Столичном дивизионе с 80 очками.

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