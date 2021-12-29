Что произошло в Петербурге 3 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверг, 3 февраля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 3 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге разворачивают более 700 коронавирусных коек.

В горбольнице №20 перепрофилировали 540 инфекционных коек, в 7 павильоне "Ленэкспо" – 100 коек, в ДГБ №22 в Колпино – 60 детских коек, в Педиатрическом университете – 35 коек.

Пик новой коронавирусной волны, прогнозируют эксперты, придется на 22-24 февраля.

Между станциями метро "Кировский завод" и "Московская" летом запустят новый автобус.

Автобус №244, который заменит маршрутку К-151, начнет курсировать между станциями с 15 июля. Маршрут проляжет по улице Васи Алексеева, проспекту Стачек, Краснопутиловской улице и Ленинскому проспекту. Интервал движения составит 12-17 минут в будни и 15-18 минут в выходные.

Стало известно, в каких домах пройдет капитальный ремонт в 2022 году.

Капремонт запланирован в 2164 многоквартирных домах, на эти цели выделено 19,77 млрд рублей. В ходе работ будут обменить лифты, чинить крыши, фасады и внутридомовые инженерные сети, подвалы. Список домов, попавших в программу 2022 года, можно увидеть на сайте Жилищного комитета.

Специалисты показали, как можно построить Большой Смоленский мост без сноса зданий.

Независимые эксперты петербургского отделения ВООПИиК подготовили собственный проект развязки Большого Смоленского моста, согласно которому не понадобится сносить 7 из 8 исторических домов. При этом основные параметры моста меняться не будут, зато добавились развязки всех возможных съездов.

В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 тысяч человек.

В период с 15 декабря по 18 января пострадали 3158 петербуржцев, 2935 из них (в том числе 141 ребенку) потребовалась госпитализация. В статистику комздрава вошли только люди, которые обратились за медицинской помощью.

Коллаж: Piter.TV

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга; ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение