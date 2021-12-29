Ученые СПбГУ спрогнозировали, когда в России может наступить пик "пятой волны" COVID-19

Математическая модель CIR дает прогноз на месяц.

Количество активных болеющих коронавирусом в России на пике может составить около 4 млн человек. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

Осенью 2021 года ученые представили новую математическую модель CIR, которая прогнозирует ход распространения коронавируса. Прогноз рассчитывается с учетом трех показателей — количестве подтвержденных случаев COVID-19, болеющих на данный момент, а также "исключенных" — выздоровевших и умерших. Прогноз дается на один месяц. Захаров отметил, что большинство прогнозов, которые были даны с помощью использования модели, сбылись. При этом нужно учитывать, что приходят новые штаммы. Прогнозировать ход пятой волны тяжелее, чем первой, так как сейчас циркулируют два штамма — Дельта и Омикрон. Эпидемиологи и математики пока не поняли до конца природу возникновения новых штаммов.

Так, например, ученые прогнозировали 150-160 тысяч новых случаев COVID-19 в России в сутки в середине февраля. Однако такого показателя удалось достичь уже к началу февраля. Таким образом, пик сдвигается и, скорее всего, придется на 22-24 февраля. К этому моменту в стране могут регистрировать по 200 тысяч случаев в сутки.

Прогнозом по Петербургу занимается Политехнической университет. Накануне стала известна точная дата наступления пика заболеваемости в городе.

Фото: Piter.TV