Ученые назвали точную дату пика пятой волны коронавируса в Петербурге

В Москве пик наступит немного позже.

Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков рассказал, когда прогнозируется пик пятой "волны" коронавируса в Петербурге. Ожидается, что он наступит 15 февраля, узнал "Петербургский дневник".

В других регионах волна может достичь наивысших показателей позже. В Москве, вероятно, 26 февраля, в остальной России — только в начале марта.

Прогноз состоит из девяти кривых. Первая — самая пессимистичная. Она нужна для оценки необходимых ресурсов системы здравоохранения. Девятая — самая оптимистичная.

Процесс распространения SARS-CoV-2 в Петербурге перешел с пятой средней кривой ко второй, прирост числа активных больных за прошедшую неделю составил 126,7 процента. Пятая средняя кривая, которую Петербург покинул неделю назад, дает оценку 153 тысячи заболевших на пике текущей волны, вторая кривая – 221 тысячу человек. К началу февраля в городе было 138 648 активных больных. Алексей Боровков.

Пятая "волна" отличается от предыдущих, так как она будет пикообразной. Это прослеживается во всех 9 вариантах прогноза. Новая волна всегда начинается со столиц — это остается неизменным. Большинство заболевших (сейчас — около 40%) приходится на Москву, Петербург и Московскую область. Их доля будет уменьшаться, так как COVID-19 будет приходить в регионы.

Накануне в Петербурге зарегистрировали 13,6 тысяч случаев заболевания COVID-19. Есть мнение, что эта волна может стать последней.

Фото: Piter.TV