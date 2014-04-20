Что произошло в Петербурге 29 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 29 апреля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 29 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Юрий Дудь протестировал разработанную петербуржцем с ДЦП программу для геймеров с ограниченными возможностями.

Создатель программы – Иван Бакаидов, который сам живет с диагнозом ДЦП. Программа нужна для геймерского айтрекера и позволяет двигать курсор одними глазами. Взглядом можно выбирать карточки с предметами, словами, буквами и предложениями и таким образом общаться с миром.

В городской подземке открываются новые киоски "Курьер" взамен "Первой полосы".

Нового дистрибьютера, ГК "Кардос", заметил Piter.TV на станции метро "Новочеркасская". Сотрудник точки рассказал, что "Курьер" открылся еще в нескольких местах взамен киосков сети "Первая полоса". В новом магазине также продаются напитки, снеки и пресса, но в отличие от киосков ООО "Метропресс" в них добавлены канцелярия, книги и игрушки в большом количестве.

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить по ЗСД до 10 мая. Акцию "Магистраль Северной столицы" организовала в честь 76-летия Победы.

Чтобы проехать по трассе бесплатно, нужно проследовать на пункт оплаты с желтыми знаками, где принимают наличные. Оператору необходимо показать подтверждающий документ установленного образца. Также в машине не должно быть транспондера, но если он сработал, деньги можно будет вернуть по предъявлению документов.

Одна из пострадавших в теракте в Петербурге отсудила у метро еще 1,5 млн рублей. Трагедия произошла 3 апреля 2017 года: погибли 15 человек, пострадали более 50.

Суд встал на сторону петербурженки, которая после случившегося провела почти целый год в больницах и получила инвалидность. Истец просила взыскать с подземки 10 млн рублей компенсации морального вреда, суд посчитал, что метро не обеспечило пассажирам надлежащую безопасность, и постановил взыскать с подземки 1,5 млн рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, поскольку уже выплачивал женщине 2 млн рублей.

Пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным вручили награды и квартиры.

Спасатели Борис Старковский и Антон Соколов пока находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Губернатор Александр Беглов и глава МЧС Евгений Зиничев вручили пожарным Ордена Мужества и документы на квартиры, выделенные городом в знак благодарности за проявленный героизм выделил город.

В Петербурге могут начать платить за вакцинацию. Так планируется дополнительно мотивировать население.

Такую возможность прорабатывает Смольный, решение могут принять уже в мае. Ранее готовность платить людям деньги или выдавать продукты за сделанные прививки выразили ряд регионов России. Власти Петербурга хотели бы вакцинировать около 700 тысяч горожан к июню и 1,2 млн к августу, но пока темпы вакцинации падают.

Фото: Piter.TV