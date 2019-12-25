Одна из пострадавших в теракте в Петербурге отсудила у метро еще 1,5 млн рублей

Петербурженка, которая подала иск к метрополитену, провела 301 день в больницах, ей была установлено инвалидность бессрочно.

Одна из пострадавших в результате теракта в петербургском метро взыскала с подземки ещё 1,5 млн рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Петербурженка, которая подала иск к метрополитену, провела 301 день в больницах, ей была установлено инвалидность бессрочно. При этом размер пенсии по инвалидности составляет 6 865 рублей. Истец просила взыскать с подземки компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Руководство подземки просило отказать в удовлетворении иска, так как непосредственно ответчик не причинял вреда петербурженке. К тому же ранее метрополитен уже выплатил пострадавшей 2 миллиона рублей.

Суд посчитал, что руководство метрополитена не обеспечило пассажирам надлежащую безопасность и обязал взыскать с подземки 1,5 млн рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу.

В феврале осужденная за теракт в метро Петербурга обратилась к президенту России.

Фото: Piter.tv