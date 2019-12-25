Пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным вручили награды и квартиры

Пожарные пока в тяжёлом, но стабильном состоянии. Сейчас медики занимаются пластикой ожоговых ран.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС Евгений Зиничев 29 апреля навестили пожарных Бориса Старковского и Антона Соколова, пострадавших во время тушения "Невской мануфактуры". Спасатели находятся в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

Александр Беглов и Евгений Зиничев прибыли в медучреждение, чтобы лично наградить их Орденами Мужества.

Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людям. Александр Беглов, губернатор

Губернатор также вручил им документы на квартиры, которые в знак благодарности за проявленный героизм выделил город.

Пожарные пока в тяжёлом, но стабильном состоянии. Сейчас медики занимаются пластикой ожоговых ран.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" тушили с 12 по 16 апреля, командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий погиб во время тушения пожара.

Фото: пресс-служба Смольного