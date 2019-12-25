Ордена Мужества вручили родственникам погибших петербургских строителей

В новых регионах петербуржцы активно участвовали в строительстве и восстановлении жизненно важных объектов.

В Петербурге вручили Ордена Мужества родственникам строителей, погибших на территории новых регионов. Церемония состоялась сегодня, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с семьями погибших участников восстановления и строительства инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации. Градоначальник отметил, что строители выполнили свой долг до конца.

В новых регионах петербуржцы активно участвовали в строительстве и восстановлении жизненно важных объектов, а также занимались разминированием территорий.

Мы никогда не забудем подвиги героев. Вечная память и слава. Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга

Беглов напомнил, что в 2024 году вся страна отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. В 1940-е строители совершили настоящий подвиг, всего за три недели построив железную дорогу, которая обеспечивала Ленинград продовольствием.

Ранее на Piter.tv: Беглов поздравил жителей с Днем волонтера.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский