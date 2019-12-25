Беглов поздравил жителей с Днем волонтера

В городе развивается 17 направлений добровольчества.

Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтера. Жителей поздравил с праздником губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава Северной столицы отметил, что в городе развивается 17 направлений добровольчества. Волонтеры участвуют в мероприятиях медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений. Они помогают в приютах для животных.

Лучших волонтеров города ежегодно отмечают наградами городского правительства. Беглов поблагодарил волонтеров Северной столицы за "доброту сердец", а также бескорыстную помощь людям и Петербургу.

Жители Северной столицы и Ленобласти тоже могут помочь нашим братьям меньшим. В Ленобласти началась акция "Сытый Новый год". Жителям предлагают принести корм для кошек и собак в любое отделение МФЦ региона.

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Фото: ВКонтакте / Ночлежка